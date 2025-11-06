人口約3万人の山形県南陽市で、クマが小学校の窓ガラスを割り、市職員を襲撃するという異常事態が発生している。【動画】クマが小学校の窓ガラスにドーン！ガラスをたたき割った瞬間南陽市によると、二つの事件を起こしたクマは同一個体の可能性があり、一週間たった6日現在もクマは捕まっていない。住民や児童の安全確保が課題となっている。10月29日早朝、山形県南陽市の赤湯小学校の玄関前にクマが現れ、窓ガラスに体当たりして