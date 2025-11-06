犬を飼っていた人の中には、亡くなった愛犬が今もそばにいるような気がするという人は少なくないでしょう。Instagramで人気の漫画『あうんのてんぽ』（作：幸池重季さん）のスピンオフ作品『calledわんわん』では、そんな見えない絆を描いたエピソードが話題を呼んでいます。【漫画】肩に犬が……？小さい子から言われた言葉に驚き（全編を読む）ある日、女性が友人とその2歳の息子と一緒に食事をしていたとき、突然、その友人の