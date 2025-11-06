ワールドシリーズで球史に残る熱戦を繰り広げたドジャース。日本人としては16年ぶり2人目のMVPに輝いた山本由伸の活躍に全世界が魅了された。その優勝記念セレモニーが行われる直前、ある米テレビ局のリポーターが自身のInstagramに投稿した動画に注目が集まっている。セレモニーに向かう選手の家族や関係者の中に、山本選手と過去に話題となったある女性モデルとおぼしき人物が映り込