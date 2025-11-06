日本サッカー協会は11月６日、11月シリーズに臨む日本代表メンバーを発表。初招集は３人。MF／FWでは北野颯太（ザルツブルク）と後藤啓介（STVV）。残る１人は、GKの小久保玲央ブライアン（STVV）だ。成長著しい24歳の守護神が、森保ジャパンに名を連ねた。10代の頃から世代別代表に選ばれ、24年のパリ五輪では背番号１を託されて正GKとして奮闘。クラブでは柏レイソルU-18からポルトガルのベンフィカに赴き、現在はベルギーの