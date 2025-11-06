11·î14Æü¤Ë¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¡¢Æ±18Æü¤Ë¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤ÈÀï¤¦ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼26¿Í¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Å·¹ÄÇÕ½à·è¾¡¤òÀï¤¦£´¥¯¥é¥Ö¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹­Åç¡¢FCÅìµþ¡¢FCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¡¢¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¡Ë¤«¤éÁêÇÏÍ¦µª¡¢Ë¾·î¥Ø¥ó¥ê¡¼³¤µ±¡¢Ä¹Í§Í¤ÅÔ¡¢ÂçÇ÷·É²ð¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢ËÌÌîñ¥ÂÀ¡¢¸åÆ£·¼²ð¡¢º´Æ£Î¶Ç·²ð¤é¼ã¼ê¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤¿·Á¤À¡£¶ñÂÎÅª¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£GK¤¬ÁáÀîÍ§´ð¡Ê¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡Ë