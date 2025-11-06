ドジャースのマックス・マンシー内野手（35）の妻、ケリー夫人が5日（日本時間6日）、自身のインスタグラムを更新。3日（同4日）にロサンゼルスで行われたV2パレードの様子などを公開した。ケリー夫人は「ロサンゼルス、最高の素晴らしいお祝いをありがとう！」と記し夫のマンシー、二人の子供と一緒にトロフィーを手にした家族写真、パレードでバス上から笑みを浮かべるショットなどさまざまな写真を公開した。その中には夫