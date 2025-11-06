東京市場まとめ 1.概況 日経平均は580円高の50,792円で大幅反発して寄付きました。5日の米国市場では10月のADP雇用統計が発表され、底堅い雇用の伸びが示されたことで労働市場の悪化が避けられるとの見方から主要3指数が揃って反発しました。日経平均は寄り付き直後の9時5分に1,036円高で本日の高値51,248円をつけました。その後は伸び悩み、徐々に上げ幅を縮小した日経平均は556円高の50,768円で前引けとなりました。後場は節目