女優の細川直美が5日に自身のアメブロを更新。すっぴんショットを披露した。【映像】細川直美、次女の振り袖姿を披露細川は「すっぴんで」というタイトルでブログを更新。「すっぴんで仕事へ〜 今日は少しひんやりと感じますね」とつづり、すっぴんだという自身の姿を披露した。この投稿に読者からは「すっぴんとは思えないです。綺麗…」「これですっぴん！お若くて美しい」などのコメントが寄せられている。