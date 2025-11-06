ボクシングの帝拳ジムは６日、都内で会見を開き、１２月１７日に東京・両国国技館でＷＢＡ世界バンタム級正規王者・堤聖也（２９＝角海老宝石）と同暫定王者ノニト・ドネア（４２＝フィリピン）による団体内王座統一戦、ＷＢＡ世界ライトフライ級王者・高見亨介（２３＝帝拳）とＷＢＯ同級王者レネ・サンティアゴ（３３＝プエルトリコ）による２団体王座統一戦を行うと発表した。堤は今年２月に比嘉大吾（志成）の挑戦を退けて