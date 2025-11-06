１１月８日の京都６Ｒ・２歳新馬（芝１４００メートル）でノクスカンパーナ（牝２歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）がデビュー星を目指す。伯父に０９年フェブラリーＳなどＧ１級３勝のサクセスブロッケンを持つ。先月１９日には栗東・ＣＷコース６ハロン７９秒９の好時計をマークし実質、最終追い切りの１日には６ハロン８３秒８―１１秒８。上々の動きを披露している。「前向きで、すごく競馬向きの気性をして