１１月９日の京都５Ｒ・２歳新馬（芝２０００メートル）でデビューするロブチェン（牡２歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父ワールドプレミア）が上々の動きを見せている。今週は栗東・ＣＷコースでしまい重点だったが、ラスト２ハロン１１秒７―１１秒２（４ハロン５２秒５）の伸び脚。ラスト１ハロンは、３週連続１１秒台と鋭い切れ味を披露している。「（３週前に騎乗し）動きは良かった。今週も良かったと聞いています。初戦からや