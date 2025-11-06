Ｂ２ベルテックス静岡は６日、熊本戦（８、９日・益城町総合体育館）に向けて静岡市内で練習した。現在、両チームともに２勝９敗。得失点差で、静岡が西地区最下位の７位、熊本が６位と低迷する２チームの直接対決だ。静岡が“裏天王山”で連勝して浮上のきっかけをつかむ。ＰＧ不足の緊急事態をＰＦクリス・エブ・ンドウ（３１）が救う。元日本代表主将のＰＧ橋本竜馬（３７）が練習中に負傷、グロインペイン症候群と診断され