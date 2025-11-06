霧島市の国道で、6日午前、しました。 霧島警察署によりますと6日午前8時すぎ霧島市福山町佳例川の国道10号で道路を歩いて横断していた女性が霧島市街地方面から走ってきた軽乗用車にはねられました。 この事故で、はねられた近くに住む児島マセさん（93）が、病院に運ばれましたがおよそ2時間後に死亡しました。 軽乗用車を運転していた霧島市の40代男性にけがはありませんでした。 現場は、横断歩道のない片側1車線の見通し