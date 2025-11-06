世界的なアニメーション映画監督、宮崎駿さんの映画作品「もののけ姫」の屋外上映会が屋久島町でありました。 （記者）「もののけ姫の舞台となったとされる、ここ屋久島で、間もなく初の上映会が始まります」 「もののけ姫」の上映は、宮崎駿監督が所属する「スタジオジブリ」の協力でで実現しました。 会場の屋久島町の健康の森公園には屋久島の山々をバックに高さ8メートル、幅17メートルの特設スクリ}