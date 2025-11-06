日経平均株価 始値50792.55 高値51248.28 安値50594.19 大引け50883.68(前日比 +671.41 、 +1.34％ ) 売買高28億1347万株 (東証プライム概算) 売買代金6兆9040億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は反発、米ハイテク株安一服で安心感 ２．買い戻しで上げ幅一時1000円超 ３．朝高後は伸び悩み