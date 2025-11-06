資料：香川県空撮 帝国データバンク高松支店は10月31日、新型コロナ関連の融資を受けた四国の企業への調査結果を明らかにしました。 融資について「現在借りている」と回答したのは32.9%、「借りていない」が44.1％、「すでに全額返済」が18.9％でした。 「現在借りている」と回答した企業のうち15.8%が「返済に不安」と回答。返済に不安感を抱く割合が最も高かったのは旅館・ホテルを含むサービス業（33.3