６日の東京株式市場は主力株を中心に買い戻しが優勢となり、日経平均株価の上げ幅は一時１０００円を超えた。朝方に５万１０００円台に乗せる場面があったが、その後は伸び悩んだ。 大引けの日経平均株価は前営業日比６７１円４１銭高の５万０８８３円６８銭と３日ぶり反発。プライム市場の売買高概算は２８億１３４７万株、売買代金概算は６兆９０４０億円。値上がり銘柄数は９８７、対して値下がり銘柄数は５７０、変わら