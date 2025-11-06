２日、宿州市の計算力産業パーク。（ドローンから、宿州＝新華社記者／黄博涵）【新華社宿州11月6日】中国安徽省宿州市はここ数年、産業構造の最適化を加速させ、データセンターなどを支える計算力（コンピューティングパワー）産業を積極的に整備している。淮海人工知能（AI）データセンター、汴水之畔（べんすいのはん）科学コンピューティングセンター、算力互聯（Casdao）インテリジェント・コンピューティングセン