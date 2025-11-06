メインシナリオ…大きく値を崩した後に下げ渋りを見せている。一目均衡表の雲の下抜け後に戻りを見せており、高値圏から調整が一服したとみられ、上値を追う展開となりそうだ。その場合は、転換線の87.49が最初のポイントとなる。ここを抜けてくると、88円の節目、10月30日の高値88.83、7月28日の高値89.07、1月24日の高値89.28などを試すこととなろう。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、一目均衡表の雲の下限の86.44、11