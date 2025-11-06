メインシナリオ・・・4日と5日に2営業日続けて1.3010ドルで支持され、下げが一服しているが、戻りは限定的で、トレンドは依然下向きとなっている。4・5日の安値1.3010ドルを下抜き、1.3000ドルの節目も割り込めば、4月7日の安値1.2709ドルまで下値の余地が広がる。4月7日の安値1.2709ドルを維持できないようなら、2月28日の安値1.2559ドルや2月14日の安値1.2549ドルが下値の目標になる。 サブシナリオ・・・一方、一目均衡表