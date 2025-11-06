９月独鉱工業生産は前月比＋１．３％に回復、自動車主導で＝ロンドン為替 ９月のドイツ鉱工業生産は前月比＋１．３％と前回８月の－３．７％（－４．３％から上方修正）から回復した。ただ、市場予想＋３．０％には届かなかった。自動車産業が前月の大幅な落ち込みから反発したことが回復を支えた。８月には生産切り替えや工場休業などの影響で－１６．７％だったが、９月には＋１２．３％と持ち直した。