６日に放送されたフジテレビ系「ぽかぽか」で、佐賀県の宝当神社でご祈祷したスクラッチクジをスタジオでこすり、嬉しい結果が生放送で披露された。この日は佐賀県の特集で、佐賀県出身のはなわと、どぶろっくが生出演。佐賀県の魅力を伝えるために名所や名物を紹介していった。その中で、参拝した人の中で数々の宝くじ高額当選者が出ている「宝当神社」という場所を紹介。神社関係者は「御礼参りに来られる方が多い。大阪で