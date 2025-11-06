衆議院の議員定数削減をめぐり、超党派の議員連盟が今の臨時国会で結論を出すのではなく、国勢調査の結果が出る来年春をめどに選挙制度改革とあわせて結論を出すべきと額賀議長らに申し入れました。衆議院の議員定数をめぐっては、自民党と日本維新の会が1割削減を目標に関連法案を今の臨時国会に提出し、成立を目指すことで合意しています。これに対し、与野党全党の有志でつくる議員連盟がきょう（6日）、額賀衆院議長らに申し入