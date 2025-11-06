俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は１日、第４話が放送された。タイムカプセルから発掘された小学校の卒業アルバムに黒塗りの生徒が６人おり、次々と不審死を遂げている。６人はどの子（新木）をいじめていた仲良しメンバー。火事に遭うも一命を取り留めていたカンタロー（工藤阿須加）だったが、病室から消え、キング（間宮）のもとに謎の動画が届く。動画にはイスに縛り付けられ