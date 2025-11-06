「女子ゴルフ・ＴＯＴＯジャパンクラシック・第１日」（６日、瀬田ＧＣ北Ｃ＝パー７２）日米共催の、４位タイ、６人のうち５人が米ツアーを主戦場とする日本人という初日になった。７アンダーの首位に２週連続優勝を目指す山下美夢有と畑岡奈紗の２人。４位タイに岩井千怜、明愛、勝みなみが並んだ。山下は前半３バーディー、後半４バーディーという安定したプレーだったが「ショットがあまり良くなかった。耐えて、ボギーを