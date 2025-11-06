お笑いコンビ、どぶろっくの森慎太郎（47）と江口直人（47）が6日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。地元の佐賀・基山町について話した。この日のテーマは「佐賀県の魅力連発スペシャル」。2人はお笑いタレントはなわ（49）とともに、佐賀出身トリオで出演した。MCの神田愛花（45）が佐賀の印象について「過去の人生で1度は『福岡県佐賀市』になっちゃえばいいのに、と思ったことがある？」と問うと、