タレント河合郁人（38）が5日放送のテレビ朝日系「かまいガチ」に出演。芸人の女装を審査した。番組の企画は芸人がボケなしで女装し、No.1を決定する「とにかくイイ女になりたいねん」。かまいたちの山内健司、さや香の石井、東京ホテイソンのたける、トム・ブラウンの布川ひろき、錦鯉の渡辺隆が挑戦し、河合が審査した。河合は紹介されると「やっぱり僕は女性を好きになるときは顔で好きになるので」とぶっちゃけた。濱家隆一か