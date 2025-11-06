お笑い芸人の永野が、最近の飲み会におけるモグライダー・芝大輔の“表情”をひどく嘆いた。11月5日（水）に配信されたテレ朝Podcast『永野とモグライダー芝のぐるり遠回り』。永野は、芝が参加している様々な飲み会の写真をSNSなどで目にしたと切り出す。そこで見られる芝の表情に対し、「芝をこんな顔にさせんなよお前ら」と、現在の芝の飲み仲間たちへ苦言ともとれる“本音”を吐露した。永野がそう語る背景には、「金こそなか