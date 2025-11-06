ことしは全国的にも去年より流行が早いとされているインフルエンザ。新潟県内でも感染が拡大してきています。県が6日に発表した県感染症情報によりますと、直近1週間の1定点医療機関あたりの患者報告数は4.15人となり、前週の2.05人から倍増。県内では先週、流行期入りの目安である「1」を超え、去年と比べて3週早く流行期に入りました。保健所管内別では三条で定点あたり11人となっていて、「注意報」基準の10を超えています。ま