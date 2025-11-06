ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ(JFA)¤Ï6Æü¡¢11·î¤Î¥­¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2»î¹ç¤ËÎ×¤àÆüËÜÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼26¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Ä¹´üÎ¥Ã¦Ãæ¤ÎDFÉÚ°Â·òÍÎ¡¢DF°ËÆ£ÍÎµ±¡¢DFÄ®ÅÄ¹À¼ù¡¢DF¹â°æ¹¬Âç¤Î¤Û¤«¡¢MF¼éÅÄ±ÑÀµ¡¢MF»°ãø·°¤â¥±¥¬¤Î±Æ¶Á¤Ç10·î¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂ³¤¤¤ÆÁª³°¡£¤µ¤é¤Ë10·î14Æü¤Î¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤ÇÉé½ý¤·¤¿MF°ËÅì½ãÌé¤â¾·½¸¤ò¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢10·î¤ÎÂåÉ½³èÆ°¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¥±¥¬¤ÇÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿MF±óÆ£¹Ò¡¢DFÈÄÁÒÞæ¡¢¥±¥¬¤ÇÅÓÃæÎ¥Ã¦¤·¤¿FWÁ°ÅÄÂçÁ³