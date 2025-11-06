水道機工 [東証Ｓ] が11月6日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結営業損益は0.8億円の黒字(前年同期は7.8億円の赤字)に浮上し、通期計画の16億円に対する進捗率は5.0％となった。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結営業利益は前年同期比32.9％減の15.2億円に落ち込む計算になる。 直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結