サンフレッチェ広島は6日、クラブスタッフによる交通事故の発生を発表した。クラブ公式サイトによると、交通事故は11月4日午後5時20分ごろ、広島県広島市内の国道54号付近で発生した。当該スタッフ1名が同日に開催されたホームゲームの業務準備のために自家用車でスタジアムに移動中、交通渋滞により停止・発進を繰り返していたところ、前方不注意により前方の車両に追突したという。事故発生後、当該スタッフは速やかに警察