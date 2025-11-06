JR西日本によりますと、東海道線で電力設備の確認をした影響で、今晩(6日)出発する寝台特急サンライズ瀬戸号・サンライズ出雲号は以下の区間で運転を取り止めるということです。 【東京⇒高松・出雲市方面】・１１月６日始発サンライズ瀬戸号：東京～高松駅・１１月６日始発サンライズ出雲号：東京～出雲市駅 最新の運転状況は、JR西日本のホームページで確認してください。