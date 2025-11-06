キヤノンは、ミラーレスカメラ「EOS R50 V」にダブルズームキットを追加。12月中旬に発売する。直販価格は17万500円。 従来のレンズキットに付属する「RF-S14-30mm F4-6.3 IS STM PZ」に加えて、望遠ズームレンズの「RF-S55-210mm F5-7.1 IS STM」がセットになったキット。35mm判換算で22.4-336mm相当の焦点距離をカバーできるようになる。 EOS R50 Vは2025年3月に発売した動画撮影向けのミラ