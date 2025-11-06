赤城乳業は、『ガリガリ君リッチ四角チョコパイ』を11日より全国発売する。【写真】まさかの“三角チョコパイ”と対決!?同商品は、パイ風味ビスケットをチョコパイ風味かき氷に混ぜ込み、中にチョコソースを入れ、チョコパイ風味アイスで包んだアイスバー。香るパイ風味ビスケット、トロっとチョコソース、2つの菓子素材をチョコアイスと組み合わせ、焼菓子のような風味・食感を楽しみながらも、アイスならではのスッキリ感も