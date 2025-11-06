日本テレビホールディングス [東証Ｐ] が11月6日大引け後(16:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比64.1％増の398億円に拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の640億円→700億円(前期は657億円)に9.4％上方修正し、一転して6.5％増益を見込み、一気に25期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10