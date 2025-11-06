10月27日に開幕した第38回東京国際映画祭が、11月5日に閉幕を迎え、受賞者が記者会見に臨んだ。セレモニーでは、各部門における審査委員からの受賞作品の発表・授与も行われた。【写真】最優秀女優賞は『恒星の向こう側』福地桃子と河瀬直美が受賞！東京グランプリ／東京都知事賞には、アンマリ―・ジャシル監督の『パレスチナ36』が選出され、カルロ・シャトリアン審査委員長よりトロフィーを授与された。また、『春の木』