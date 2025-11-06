子どもなどがもらうと喜ぶ「風船」。しかし、その持ち歩きには十分注意しないとトラブルを起こす可能性があるんです。１１月３日、札幌の地下鉄・東西線で停電が発生し、全線で運転見合わせとなり、完全復旧までは７時間以上、およそ８万人に影響が出ました。札幌市交通局によりますと、バスセンター前駅で乗客が持っていたアルミ風船が風に飛ばされ、架線に接触し、ショートしたことで停電が発生し、運転見合わせに繋