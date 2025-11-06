日本テレビ「月曜から夜ふかし」でおなじみの、元棋士で投資家・桐谷広人さん（76）が6日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。預貯金のある友人にある“アドバイス”をしていると明かした。同番組の10月13日放送回で総資産は「7億円ぐらい」、保有株は「1400〜1500銘柄」と告白し、ネットを驚かせた桐谷さん。この日は「今月までの優待券があるので、かごの屋練馬区役所駅前店へ。上撰すき焼き定食2200円を頂きました」と