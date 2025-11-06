ノーザンホースパークが１１月６日、公式インスタグラムでポニーのトライヤー（トラちゃん）が死んだことを報告した。「パークで生まれ育ったシェトランドポニーの『トライヤー（トラちゃん）』が、５日に２６歳で亡くなりました。前夜から仙痛を発症し、手を尽くしましたが回復の見込みがなく、体への負担が大きくなるなかでの苦渋の決断でした。突然の出来事に、私たちもまだ信じられません」と、トライヤーの生前の写真とと