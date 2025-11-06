2026シーズンのパ・リーグ公式戦の試合日程が6日に発表され、楽天は東北6県で1軍公式戦を行うことも発表しました。楽天の開幕戦は3月27日にビジターでオリックスとの試合を行い、本拠地・宮城県仙台市の楽天モバイルパークでの開幕戦は3月31日にソフトバンクと戦います。▽東北開催試合 開催日・対戦相手5月12日 オリックス(青森県弘前市)6月23日 西武(山形県山形市)7月1日 ロッテ(福島県郡山市)9月1日 オリックス(秋田県秋田市)9