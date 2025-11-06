パレスチナ自治区ガザ北部の上空で観測された「スーパームーン」＝6日、イスラエル南部スデロトから撮影（共同）【エルサレム共同】イスラエルとパレスチナのイスラム組織ハマスが停戦に合意した自治区ガザ上空で6日早朝、満月がいつもより地球に近づいて大きく見える「スーパームーン」が観察された。日本の国立天文台によると、今年最も近い位置での満月。空が白んでいく中、約2年に及ぶ戦闘でがれきの山と化したガザの街が浮