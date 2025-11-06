９日の東京５Ｒ・芝２０００メートルでデビュー予定のアイムイン（牡２歳、美浦・加藤征弘厩舎、父シルバーステート）は、１８年の有馬記念を制したブラストワンピースの半弟としても注目を集める。１０月上旬から時計を出し始めて、ここまで入念な乗り込み量を消化。先月２９日の１週前追い切りでは西村太一騎手（レースはクリストフ・ルメール騎手）を背にびっしりと負荷をかけられ、美浦・Ｗコースで６ハロン８３秒７―１１