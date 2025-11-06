tetsuya(L’Arc-en-Ciel)率いるL’Arc-en-CielのトリビュートバンドLike-an-Angelが12月17日、2ndシングル「Crash to Rise」をリリースする。本日11月6日12:00より、全国各CDショップおよび通販サイトにて予約スタートとなったほか、同作品のジャケット画像および最新アーティスト写真が公開となった。「Crash to Rise」は作詞をjekyll、作曲をsaki . tetsuyaが担当した楽曲だ。 パッケージはCD＋Blu-rayの豪華仕様で、Music Clip