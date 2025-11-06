１１月８日の東京５Ｒ・芝１８００メートルでデビューするミラージュノワール（牝２歳、美浦・宮田敬介厩舎、父キタサンブラック）は、１７年の日経賞など重賞３勝を挙げたシャケトラを伯父に持つ血統馬だ。６月２６日に美浦でゲート試験に合格後は、放牧先の牧場で体力強化を図り、１０月８日に帰厩してからはＷコースと坂路でじっくりと乗り込んできた。美浦・Ｗコースでの最終追い切りは、５ハロン６７秒２―１１秒７を馬な