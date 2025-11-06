１１月８日の京都５Ｒ（芝１８００メートル）でアドマイヤシュラがデビューする。母のアドマイヤミヤビ、半兄のアドマイヤテラが重賞ホースで、父にエピファネイアを迎えた牝馬。今週はコンビを組むクリスチャン・デムーロ騎手の騎乗で栗東・芝コースに入り、６ハロン８１秒７―１１秒２をマークした。母も半兄も管理していた友道康夫調教師は「体は小さいけど、芝の動きがいい。初戦から動けそうですね」と期待。良血馬がしっ