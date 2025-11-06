巨人は「ラグザス侍ジャパンシリーズ２０２５日本ｖｓ韓国」に出場する大勢投手、岡本和真内野手、岸田行倫捕手の３選手と村田善則、亀井善行両コーチの記念グッズの予約販売を、６日から球団公式オンラインストアで開始すると発表した。東京ドーム公式グッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＳＴＯＲＥ」（一部店舗のみ）では、１３日から取り扱う。記念グッズは、侍ジャパンの伝統的な紺色のビジターユニホームをもとにデザイン