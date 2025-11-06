MLBのニューヨーク・ヤンキース傘下でプレーしていた前田健太投手が2025年11月6日、インスタグラムを通じ日本球界への復帰を報告した。「夢が叶った瞬間であり、忘れられない瞬間で満ちた10年間でした」前田投手は広島カープでプレーし、16年にロサンゼルス・ドジャースと契約。20年にトレードでミネソタ・ツインズに移り、6度の地区優勝、2度のリーグ優勝に貢献した。23年にFA移籍でデトロイト・タイガースと契約し、25年5月にタ