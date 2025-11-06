楽天・黒川史陽内野手が６日、楽天モバイルで契約更改に臨み、２４４０万円増の年俸３３００万円（金額は推定）でサインした。今季の８６０万円から４倍近いアップとなり、黒川は「いやもう、これがプロかと」と少し驚いた表情を浮かべた。今季はキャンプで上半身のコンディション不良をおこした影響もあり開幕一軍は逃したが、自己最多８３試合に出場。規定打席には到達しなかったが、打率２割９分９厘、４本塁打、３３打点の