◆男子プロゴルフツアーＡＣＮ選手権第１日（６日、兵庫・三木ＧＣ＝７００４ヤード、パー７１）第１ラウンドが行われ、アマチュアの小林匠（大阪学院大３年）が４連続を含む９バーディー、２ボギーの７アンダー６４をマークし単独首位発進した。アマチュアが初日にトップに立つのは昨年開幕戦、東建ホームメイトカップの中野麟太朗以来４人目（１９９９年のツアー発足後）。ツアー８人目のアマチュア優勝が懸かる。ホール